Vidéo : Benjamin Pavard et Hugo Lloris accueillis dans leurs villes natales

Après Nabil Fekir mardi, c'était ce mercredi au tour de Benjamin Pavard et de Hugo Lloris de retourner dans leur ville natale, respectivement Jeumont et Nice.

Reçu par le maire de Nice Christian Estrosi, Hugo Lloris, le capitaine de l'équipe de France a répondu aux questions des journalistes. « On a beaucoup de mal à réaliser, il y a beaucoup de fatigue, on se sent un peu vidés, mais c'est un grand plaisir de retrouver ma ville natale, à laquelle je suis très attaché. Il y a beaucoup de monde dehors, ça fait un peu peur, mais c'est du bonheur. Je suis reconnaissant aux Niçois pour leur soutien », a-t-il déclaré. « On essaie de profiter au maximum de la famille et de mes amis, a-t-il ajouté. Je me sentirais véritalbmeent en vacances ce soir et pourrais commencer ma récupération. »

La capitaine des #bleus, Hugo Lloris, acclamé en héros ce mercredi à Nice, sa ville natale #CHAMPIONSDUMONDE2018 pic.twitter.com/jMaZlR6tpB — CNEWS (@CNEWS) 18 juillet 2018

Le gardien de l'équipe de France a également souligné que sa carrière était loin d'être terminée malgré ce titre de champion du monde. « Maintenant on a un statut, on doit être à la hauteur », a-t-il estimé.

La voix cassée et les traits tirés, et après avoir reçu la médaille de la ville de Jeumont, Benjamin Pavard a pour sa part remercié ses proches et ceux qui l'ont soutenu. Couvé du regard par ses parents, chez qui il devait aller se reposer ce mercredi soir, il a ensuite reçu le maillot du club de foot de la ville.

Nabil Fekir s'était rendu à Vaux-en-Velin, pour une visite dans son premier club, le FC Vaux-en-Velin. « Merci à tous, j'espère de tout coeur que certains ici auront la chance de jouer une Coupe du monde », avait-il déclaré devant les jeunes réunis pour le rencontrer.

Antoine Griezmann se rendra lui à Mâcon, sa ville natale, vendredi. Une cérémonie en son honneur sera organisée à 19h30 sur l'esplanade Lamartine.