La Ligue des nations : une nouvelle compétition

La Ligue des nations, c’est une nouvelle compétition imaginée par l’UEFA (L’Union des Associations Européennes de Football) afin de rendre plus intéressant les fameux matchs amicaux.

Un mini championnat composé de 4 groupes. Les 55 équipes ont été réparties selon les coefficients UEFA. Les équipes s’affronteront à domicile mais aussi en extérieur. Les quatre vainqueurs de groupe de la Ligue A se qualifient pour la phase finale de la Ligue des nations.

Les vainqueurs des groupes B, C et D sont promus et les derniers des groupes A, B et C sont relégués.