Ryder Cup 2018 : qui sont les favoris ?

J-1 avant le top départ de la Ryder Cup. Un événement qui suscite un vrai engouement. Des milliers de fans se pressent au domaine national de Saint-Quentin-en-Yvelines pour assister aux entraînements des joueurs stars.

A partir de vendredi, la planète golf n'aura d'yeux que pour la France, théâtre d'une Ryder Cup qui s'annonce grandiose, sublimée par la présence d'un Tiger Woods revenu au sommet et la promesse d'un duel au couteau entre Européens et Américains.

Depuis un quart de siècle, les Américains n'ont plus gagné sur le sol européen. Et cette statistique ne leur plaît pas. L'armada US envoyée sur le sol français pour briser l'hégémonie européenne n'a sans doute jamais été aussi forte.

Avec un N.1 mondial, Dustin Johnson, un double vainqueur de Majeur (US Open et USPGA) Brooks Koepka, deux jeunes loups déjà passés par le poste de N.1 mondial, Jordan Spieth et Justin Thomas, cette équipe impressionne.