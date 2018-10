En Norvège, des surfeurs de l'extrême

Du 26 au 30 septembre dernier se tenait au nord de la Norvège une compétition de surf aux conditions météorologiques extrêmes, le Lofoten Masters.

Créée en 2007, cette compétition réunit chaque année une trentaine de surfeurs venue défier la météo et leurs limites.

Combinaisons en néoprène, gants et autres cagoules sont nécessaires pour braver le froid polaire qui règne dans les îles Lofoten, qui servent de cadre à la compétition. Pas plus de 5°C dans l'eau et des températures négatives en dehors. Une autre façon d'apprécier ce sport.