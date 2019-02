Brigitte Henriques, une vie de foot

Brigitte Henriques est aujourd'hui vice-présidente de la FFF. Ancienne joueuse internationale, elle a vu le football féminin progresser et être mis de plus en plus en avant au fil des années.

Ses souvenirs sont restés intactes, Brigitte Henriques, se rappelle encore de ses débuts avec un ballon rond aux côtés de ses cinq frères.

Et même si, dans les années 1980 le football s’accorde rarement au féminin, la vice-présidente de la Fédération Française de Football ne ressentira jamais «aucune injustice, discrimination ou sexisme», explique-t-elle.

«Parce que, quand j’étais petite (…) c’était comme ça», avance Brigitte Henriques que rien ne dissuadera de continuer à jouer. Elle remportera trois fois le championnat de France avec le FCF Juivisy et cumulera 31 sélections en équipe de France.

Le football féminin est aujourd’hui en marche. La France a dépassé les 100.000 licenciées. La Coupe du monde féminine pourrait susciter de nouvelles vocations, elle aura lieu en France du vendredi 7 juin 2019 au dimanche 7 juillet 2019.