Clémence Calvin sur CNEWS : «J’ai eu énormément de soutien»

Clémence Calvin a réagi sur CNEWS après avoir battu le record de France du marathon lors de celui de de Paris. L’athlète a souligné les encouragements des spectateurs qu’elle a reçu tout au long de la course. «Le public parisien a été formidable (…) j’ai eu énormément de soutien», a expliqué Clémence Calvin.

Clémence Calvin vécu une semaine mouvementée. Suspendue par l'Agence française de lutte contre le dopage pour obstruction à un contrôle au Maroc le 27 mars, elle a finalement pris le départ du marathon de Paris ce dimanche. Pleine d'envie, elle a battu le record de France de l'épreuve.

La Française a parcouru les 42,195 km du marathon de Paris, en 2h 23 minutes et 41 secondes. Elle bat ainsi le record de France de l’épreuve et elle finit quatrième de la course parisienne. Un chrono qui a la saveur d’une victoire mais qui doit être encore homologué. Clémence Calvin reste sous le coup d'une procédure disciplinaire de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD).

La marathonienne est accusée de s’être soustraite le 27 mars dernier à un contrôle anti-dopage au Maroc. L’athlète de 28 ans avait été suspendue à titre conservatoire par l’agence française de lutte contre le dopage l’AFLD. Avant que vendredi soir, le Conseil d’Etat a autorisé l’athlète à participer à l’épreuve.

La vice-championne d’Europe du marathon, affirme avoir été agressée lors du contrôle à Marrakech, par trois employés de l’agence française antidopage.