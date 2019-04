Podcast NBA Corner : Le bilan de la série Blazers/Thunder, analyses et pronostics des demi-finales de la conférence Est

Le podcast NBA CORNER reçoit Bastien Fontanieu du site Trashtalk.co pour faire le bilan de la série entre le Thunder et les Blazers, parler des demi-finales de la conférence Est, et échanger un mot sur les Warriors.

00:56 - Bilan de la série entre le Thunder et les Blazers, et l'avenir de Russell Westbrook et d'OKC.

17:12 - Analyse et pronostics de Bucks vs Celtics.

30:21 - Analyse et pronostics de Raptors vs Sixers.

47:55 - Mais que font les Warriors ?

