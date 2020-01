NBA CORNER : La ligue en deuil suite au décès de David Stern, mais aussi clin d’œil aux Pacers d’Indiana et au Thunder d’OKC

Le podcast NBA Corner revient sur la carrière de David Stern en tant que «commissionner» de la NBA de 1984 à 2014, avec ses (très) nombreuses réussites, mais aussi les controverses qui ont émaillé son parcours.

L’homme, décédé le 1er janvier des suites d’une hémorragie cérébrale survenue le 12 décembre dernier, a souvent été décrié pendant son mandat. Mais c’est lui qui a permis à la NBA de devenir la ligue qu’elle est aujourd’hui, à force de détermination et d’une capacité à anticiper les évolutions au sein de la société.

Josh et Charles parlent ensuite des équipes qu’ils vont particulièrement suivre le reste de la saison, notamment les Pacers d’Indiana et le Thunder d’OKC. Ils partagent également leur déception concernant les Timberwolves de Minnesota, et la possibilité de voir Karl-Anthony Towns exiger un transfert dans un avenir plus moins proche. Grand fan des Lakers, Charles souligne l’excellent coaching de Frank Vogel à la tête des Lakers, avant de pointer du doigt l’importance des créateurs de jeu dans la NBA actuelle.

00:57 = Hommage à David Stern, qui a dirigé la NBA de 1984 à 2014.

29:01 = Les équipes que Charles et Josh vont suivre particulièrement jusqu’à la fin de la saison, à commencer par les Pacers d’Indiana, actuellement 5e à l’Est et qui devraient prochainement voir Victor Oladipo revenir dans l’effectif.

42:09 = La belle saison du Thunder, l’impact de Chris Paul sur le jeu, et le talent immense de Shai Gilgeous-Alexander.

52:52 = Charles se pose des questions sur les Timberwolves, une équipe en passe de réaliser, encore une fois, une saison décevante et sans playoffs. Et ce que cela signifie pour l’avenir de Karl-Anthony Towns dans la franchise.

01:05:03 = Les créateurs de jeu n’ont jamais été aussi importants dans la ligue (LeBron James, Luka Doncic, …), et les progrès à la passe démontrés par des joueurs tels que Kawhi Leonard, Bam Adebayo, ou encore Serge Ibaka.