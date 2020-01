Video : le dunk impressionnant de Sekou Doumbouya en NBA

Il n'en finit plus d'impressionner. Après des premières titularisations remarquées avec les Detroit Pistons, le jeune Français Sekou Doumbouya continue de lâcher les chevaux en NBA. Dans la nuit du 7 au 8 janvier, il a ainsi réalisé un dunk impressionnant face à Cleveland.

Et l'ailier fort de 19 ans n'aura pas attendu longtemps pour se chauffer. Dès les premières minutes du match, il attrape le ballon près de la ligne à trois points, se rue vers le panier et écrase le panier face au pivot Tristan Thompson. Non content d'avoir envoyé son vis-à-vis par terre, il le toise d'un air provocateur qui fera lever son banc, euphorique.

L'image a ensuite fait le tour des réseaux sociaux. Rudy Gobert, Evan Fournier, Nicolas Batum... Tous les Français de la ligue ont partagé l'image sur leur compte, comme une manière de valider une bonne fois pour toute le talent de leur compatriote.

La victoire finale dans le match rajoutera certainement à la joie du jeune joueur, qui a marqué 15 points, attrapé 2 rebonds et réalisé 3 interceptions pour sa quatrième titularisation. Sa cote monte tellement que sur les réseaux sociaux, beaucoup de fans de Detroit lui accordent déjà le surnom de «French Prince» (le prince français), normalement attribué à Frank Ntilikina au New York Knicks. Les deux joueurs se feront face le 2 février, l'occasion pour eux de marquer leur territoire.