NBA CORNER : Avec Thomas Berjoan pour parler de Russell Westbrook, des Lakers et de Sekou Doumbouya

Le podcast NBA Corner reçoit Thomas Berjoan pour parler de l’impact de Russell Westbrook aux Rockets, et sa faculté ou non à faire de Houston un candidat au titre à l’Ouest.

La discussion se penche également sur les rumeurs de transferts concernant l’ailier des Los Angeles Lakers, Kyle Kuzma, mais aussi leur intérêt pour faire venir Darren Collison dans l’effectif. Thomas et Josh partagent leur enthousiasme concernant les premières titularisations de Sekou Doumbouya à Detroit, et se posent la question de l’avenir des Pistons à un moment où le club est rongé par les blessures. La conversation se termine sur le retour imminent de Zion Williamson sur les parquets, et comment sa présence pourrait permettre aux Pelicans de rêver des playoffs.

00:54 = Russell Westbrook s’apprête à faire son retour à OKC sous le maillot des Rockets. Thomas et Josh analysent son rôle, ses forces, ses faiblesses, et sa faculté ou non à faire de Houston un candidat au titre à l’Ouest.

24:43 = Les Lakers songeraient à transférer Kyle Kuzma. Mais quelle est la probabilité que cela arrive ? Et que chercheraient-ils à récupérer si cela devait se faire ? Le club californien aurait également ses yeux rivés sur Darren Collison qui, après avoir pris sa retraite l’été dernier, souhaiterait faire son retour en NBA.

38:47 = Les débuts en tant que titulaire de Sekou Doumbouya à Detroit sont encourageants. Ravagés par les blessures, les Pistons n’ont-ils pas intérêt de parier sur la jeunesse et commencer dès maintenant à reconstruire autour des jeunes talents ?

51:18 = Le retour de Zion Williamson dans l’effectif des Pelicans est imminent. L’équipe de la Nouvelle-Orléans prend-t-elle un risque en le faisant jouer malgré ses problèmes de santé ? Les Pelicans, qui profitent d’une excellente saison de Brandon Ingram et du réveil de Lonzo Ball, peuvent-ils accrocher la 8e place à l’Ouest avec Zion Williamson ?