Coupe de France : un club de la Réunion, petit poucet des 16e de finale

La JS Saint-Pierroise, déjà auteur d'un exploit au tour précédent, se prépare au 16e de finale de Coupe de France contre Epinal, samedi 18 janvier à 13h.

«Nous sommes le petit poucet de cette compétition, explique Christian Dafrevill, l'entraîneur du club réunionnais. Et quand on est le petit, on essaie d'être grand. Je sais que l'équipe a du cœur et que l'on peut faire beaucoup de choses».

Avoir du cœur et jouer sans complexe, c'est ce dont auront besoin les joueurs pour réitérer l'exploit d'il y a deux semaines. Le club surnommé l'Olympique de Marseille de la Réunion, avait battu Niort, équipe nationale de deuxième division pour se qualifier en 16e de finale de Coupe de France. Une première historique pour un club de l'île.