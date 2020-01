Vidéo : une grosse bagarre éclate lors d'une rencontre de basket universitaire aux Etats-Unis

Des images d'une rare violence sur un terrain de basket. Lors d'une rencontre de NCAA, le championnat universitaire, les joueurs des universités rivales Kansas et Kansas State en sont venus aux mains.

Alors que le match allait se terminer, la tension est largement montée d'un cran après un contre et une réaction moqueuse d'un joueur de Kansas. Immédiatement, les joueurs tentent de s'écharper, alors que leurs coéquipiers se jettent eux aussi dans la bataille.

Benches emptied at the end of the Kansas State-Kansas game. pic.twitter.com/zWv46h3RJC

S'il n'aura fallu qu'une minute pour séparer tout le monde, l'intensité de la bagarre a choqué aux Etats-Unis. L'un des joueurs, Silvio De Sousa, a carrément empoigné une chaise avec pour objectif de l'écraser sur quelqu'un, ce qu'il ne fera finalement pas.

Kansas’ Silvio De Sousa went full WWE and picked up a chair amid a huge brawl between Kansas and Kansas State. pic.twitter.com/flC5NDPRfd

— Matt Norlander (@MattNorlander) January 22, 2020