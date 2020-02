CFPMS : Le centre de formation pour les métiers du sport

En partenariat avec Openmedias - Le Centre de Formation Professionnelle des Métiers du Sport (CFPMS) propose de former des étudiants pour différents métiers à travers des formations professionnalisantes, personnalisées, et en petit groupe.

Proposer une formation solide pour les métiers du sport au sens large : telle était la volonté de Rubens VALCY, fondateur du concept. Créé en 2011 le CFPMS a pour but de combler le manque de formation dans ce secteur.

À ce jour, le centre de formation situé à Issy-Les-Moulineaux, et qui a depuis développé des partenariats avec des Universités dans le monde, accueille chaque année entre 250 et 300 étudiants dans 5 cursus.

Des cours en petit comité



L’un des atouts de ce centre de formation réside dans sa capacité à fournir des cours en effectif restreint avec en moyenne 10 élèves par promotion. Autre avantage : se former auprès d’intervenants, tous professionnels, conseillant les élèves au cas par cas. « Le but est de proposer une formation personnalisée où chaque étudiant pourra profiter d’un accompagnement afin de développer son projet personnel, en plus des cours qu’il suivra », explique dans ce sens le directeur du centre.

À travers les différentes formations, les étudiants renforceront leurs connaissances autour du sport, mais également dans des matières utiles pour de futurs entrepreneurs, comme la gestion, la communication, ou encore le marketing.

Des formations diplômantes



Pour les futurs coachs sportifs, les préparateurs physiques en devenir, ou les professionnels paramédicaux souhaitant se former dans le secteur du sport, les formations du CFPMS délivrent des diplômes allant de bac+1 à bac+5 sans besoin de posséder de baccalauréat à l’entrée.

Le CFPMS promet ainsi à ses étudiants, un accès rapide à l’emploi en sortie de cursus, rendu possible par l’échange et le réseau des nombreux intervenants présents au sein du centre de formation.

