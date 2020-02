NBA CORNER - Avec Etienne Andurand sur Tom Thibodeau aux Knicks, Russell Westbrook, Bradley Beal et Chris Paul

Le podcast NBA Corner reçoit Etienne Andurand, journaliste à Canal+, pour parler du possible recrutement de Tom Thibodeau aux Knicks, de la montée en puissance de Russell Westbrook depuis le début de l’année 2020, de l’orgie offensive récente de Bradley Beal, et terminer avec un clin d’œil au «Point God», Chris Paul, et sa saison exemplaire au Thunder.

Etienne et Josh passe également en revue l’actualité, avec un retour sur le récent duel entre Zion Williamson et LeBron James lors du match entre les Pelicans et les Lakers, la blessure de Ben Simmons suivi de celle de Joel Embiid qui viennent compliquer la fin de saison de Philadelphie, et le retour de Stephen Curry dans l’effectif des Warriors ce dimanche face aux Wizards de Whashington.

01:16 = Retour sur le match entre les Pelicans et les Lakers, avec la première confrontation entre Zion Williamson et LeBron James.

06:39 = Ben Simmons est blessé au dos, Joel Embiid vient de le suivre à l’infirmerie. Les Sixers s’apprêtent à vivre une fin de saison très difficile.

13:08 = Stephen Curry fera son retour sur les parquets dimanche face aux Wizards. Une bonne nouvelle pour les fans de NBA.

16:13 = Les Knicks envisagent de faire de Tom Thibodeau leur nouveau coach. Une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les fans de New York ?

26:43 = La métamorphose de Russell Westbrook depuis le début de l’année 2020, et comment cela peut changer la donne du côté de Houston.

36:55 = Bradley Beal affole les compteurs sous le maillot des Wizards. Et après ?

51:59 = Chris Paul réalise une saison exemplaire au Thunder.