Coronavirus : le sport en première ligne

D'heure en heure, le sport est de plus en plus impacté par l'épidémie de coronavirus. En France, les 4 prochaines journées de Ligue 1 et de Ligue 2 se tiendront sans aucun spectateur.

Parmi elles, plusieurs rencontres décisives pour la course à l'Europe.

Un impact également sur la Ligue des Champions, la Coupe de la Ligue et sur les matchs de préparation à l'Euro de l'Equipe de France.

Les billetteries sont désertées et les conséquences sont évidentes au niveau économique .