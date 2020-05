Vidéo : un funambule réalise une performance sur les toits de Paris confiné

Le «freerunner» Simon Nogueira, qui joue à chat perché sur les toits de Paris confiné, a fait une démonstration de «parkour».

Le parkour ou art du déplacement (ou encore Freerun), est une discipline sportive acrobatique qui consiste à franchir des obstacles urbains ou naturels, par des mouvements rapides et agiles (course à pied, sauts, gestes d’escalade, déplacements en équilibre, etc.) et sans l'aide de matériel.

Âgé de 25 ans, Simon Nogueira vit de sa passion en montant sur les toits de Paris. Il a déjà fait des photos spectaculaires qui donnent le vertige.

Le sportif pratique cette discipline dangereuse et chargée en adrénaline dans la capitale. «Ma pratique me procure une sensation de liberté mais aussi un profond ancrage dans l'instant présent», a-t-il confié à Artistup.