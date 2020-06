Vidéo : Conor McGregor mange des abeilles au petit-déjeuner

La star du MMA, Conor McGregor, s'est filmée en train de manger des abeilles mortes en guise de petit-déjeuner.

Dans cette vidéo, postée sur son compte Instagram, le boxeur irlandais profite du soleil, torse nu sur un transat. Face caméra, il montre alors un petit pot rempli d'abeilles mortes, et en avale une sans sourciller.

Difficile de savoir si ce repas relève d'un pari ou fait réellement parti de la «morning routine» de Conor McGregor. Toujours est-il que les images ont beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux.

«Je viens juste de voir Conor McGregor manger un pot d'abeilles mortes et je vous jure que c'en est fini pour moi avec 2020», lance une internaute.

