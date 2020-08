NBA CORNER : Les playoffs avec Alex de Trashtalk sur la conférence Ouest

Le podcast NBA Corner reçoit Alex de Trashtalk pour parler des oppositions au premier tour des playoffs de la conférence Ouest.

Après un tournoi Play-in ayant permis aux Blazers de remporter la 8e et dernière place des playoffs à l’Ouest, les phases finales se lancent dans la Bulle NBA. Qui sont les favoris pour ce premier tour ? Alex livre ses pronostics sur chaque duel.

04:40 : Los Angeles Lakers v. Portland TrailBlazers



Premier match mardi 18 août, à 3h du matin.

C’est un des duels les plus attendus de ces playoffs. Depuis la reprise, Damian Lillard est en feu. Ses exploits sur le terrain ont permis de conduire Portland en playoffs. Les Blazers se retrouvent désormais face aux Lakers de LeBron James. S’ils n’ont pas été particulièrement impressionnants dans la Bulle, les hommes de Frank Vogel nourrissent de grandes ambitions dans ces playoffs où ils font clairement partis des favoris. A quel point Lillard et les Blazers vont-ils les pousser dans leur retranchement ? Le banc des Lakers sera-t-il à la hauteur ?

19:06 : Oklahoma City Thunder v. Houston Rockets



Premier match mardi 18 août, à 00h30

Le Thunder attaque les playoffs à la 5e place de la conférence Ouest. Où personne ne pensait les trouver au début de la saison, après avoir envoyé Paul George aux Clippers, et récupéré Chris Paul dans l’échange avec Russell Westbrook, l’ancienne star du club. Ce dernier débutera la série sur la liste des blessés. Ce sera à James Harden de porter les Rockets au second tour grâce à son jeu d’attaque ultra-efficace et redoutable (historique même !). Mais le collectif du Thunder est bien rôdé, et leur jeu intérieur pourrait poser de gros problèmes à l’ultra «small-ball» de Houston. Une guerre de styles passionnante qui pourrait être à l’origine d’une série âprement disputée.

35:10 : Denver Nuggets v. Utah Jazz



Premier match lundi 17 août, à 19h30.

Après une élimination face aux Blazers lors d’un Game 7 sous tension, les Nuggets se retrouvent 3e à l’Ouest dans le sillage de leur pivot génial, Nikola Jokic. Si Will Barton et Gary Harris sont toujours à l’infirmerie pour le moment, l’éclosion de Michael Porter Jr., la profondeur du banc, et le talent de la paire Jokic / Jamal Murray représentent une montagne de problème pour le Jazz d’Utah. Privé de leur meilleur scoreur, Bojan Bogdanovic, et avec l’absence – au moins pour le Game 1 – de Mike Conley après la naissance de son fils, les coéquipiers de Rudy Gobert vont devoir se surpasser pour faire chuter Denver.

46:04 : Los Angeles Clippers v. Dallas Mavericks



Premier match le 17 août, à 3h du matin.

La magie de Luka Doncic sur le terrain sera-t-elle suffisante pour faire trembler les Clippers ? Probablement pas. La franchise californienne affiche une profondeur de banc indécente. Et compte sur ses deux superstars – Kawhi Leonard et Paul George – pour emmener le club jusqu’au titre cette saison. Rien de moins. Doc Rivers et ses hommes attendent ce moment depuis l’entame de la saison en octobre dernier. Les Mavericks ne seront pas là pour faire de la figuration. Luka Doncic a déjà prouvé à maintes reprises l’étendue de son immense talent. Kristpas Porzingis est en forme. L’effectif reste toutefois trop inexpérimenté pour espérer l’emporter. Cela ne veut pas dire que ce sera une partie de plaisir pour les Clippers. Loin de là.