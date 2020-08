En marge de la finale de Ligue des champions, de nombreux débordements ont eu lieu dans la capitale, notamment dans le quartier d'Auteuil et sur les Champs-Elysées.

La célèbre avenue est régulièrement victime de débordements, et ses habitants et commerçants n'en peuvent plus.

La colère grimpe chez ceux qui ne peuvent que constater les dégâts le lendemain matin.