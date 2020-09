NBA CORNER : Les enjeux du Game 7 entre Houston et OKC, l’incroyable victoire de Denver, et le point sur les playoffs

Le podcast NBA Corner revient sur la série historique opposant les Nuggets de Denver au Jazz d’Utah conclu au terme d’un Game 7 ultra tendu. La discussion aborde également le match décisif à venir entre les Rockets de Houston et le Thunder d’OKC.

Et à quel point le résultat de cette série pourrait impacter l’image de joueurs comme James Harden, Russell Westbrook et Chris Paul. Josh et Charles en profitent pour faire le point sur les demi-finales de conférence à l’Est, avec Boston qui vient de prendre un avantage de 2 victoires à zéro face aux Raptors de Toronto. Et la victoire de Miami face aux Bucks de Milwaukee dans le sillage d’un Jimmy Butler étincellant.

00:40 = Retour sur la qualification des Nuggets de Denver qui ont réussi à remonter un déficit de 3-1 pour s’imposer face au Jazz d’Utah dans un Game 7 étouffant.

13:54 = Les Nuggets affronteront les Clippers au 2e tour. Ont-ils une chance de battre Kawhi Leonard et sa bande ?

19:27 = Les Raptors de Toronto se sont une nouvelle fois inclinés face à Boston qui mène désormais 2-0 dans la série. Les Dinos vont-ils réagir ?

36:05 = Le Heat de Miami s’est imposé dans son premier match face aux Bucks de Milwaukee. Et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Le MVP en titre, Giannis Antetokounmpo va devoir s’imposer pour permettre aux Bucks de revenir à égalité.

50:33 = Le Game 7 entre les Rockets et le Thunder pourrait durablement modifier la vision que nous avons de James Harden et Russell Westbrook. Chris Paul, lui, a déjà réussi à marquer les esprits avec OKC.

01:07:39 = Qui est le mieux armé pour affronter les Lakers au 2e tour ?