NBA CORNER : Denver arrache un Game 7, finale de conférence Est entre Miami et Boston

Le podcast NBA Corner revient sur la victoire des Nuggets face aux Clippers pour arracher un Game 7, l’incroyable série réalisée par Nikola Jokic, la force du collectif de Denver, et les problèmes à résoudre du côté des Clippers.

Josh et Charles se penchent ensuite sur la finale de la conférence Est entre les Celtics de Boston et le Miami Heat, avec une présentation des secteurs de jeu stratégiques susceptibles de faire la différence entre les deux équipes dans cette série qui s’annonce très disputée. La discussion se termine avec le départ de Mike D’Antoni du banc des Houston Rockets, et ce que cela signifie pour la franchise texane.

A écouter également sur :

Apple podcasts

Spotify

Deezer

Google podcasts

00:31 = Retour sur le Game 6 entre les Nuggets et les Clippers. L’équipe de Los Angeles est-elle encore en position de force dans cette série ? Les hommes de Mike Malone peuvent-ils créer la surprise ?

30:34 = Preview de la finale de conférence Est entre le Heat de Miami et les Celtics de Boston. Quelles sont les clefs de ce duel ?

48:47 = Retour sur la décision de Mike D’Antoni de quitter les Houston Rockets.