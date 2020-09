NBA CORNER : Les Nuggets rejoignent les Lakers en finale de conférence Ouest

Le podcast NBA Corner revient sur la victoire des Nuggets de Denver sur les Clippers de Los Angeles dans le Game 7 en demi-finale de conférence Ouest. Et explore les problèmes rencontrés par la franchise californienne pourtant largement favorite dans ce duel (et qui menait 3-1 dans la série accessoirement).

Josh et Charles analysent le face-à-face à venir entre les Lakers de LeBron James et les Nuggets, avec une présentation des clefs qui permettront de départager ces deux équipes en finale de conférence Ouest. La discussion se termine sur le Game 1 entre les Boston Celtics et le Heat de Miami conclu en prolongation sur un contre magistral de Bam Adebayo sur Jayson Tatum.

00:55 = Les Clippers s’écroulent dans le Game 7 face aux Nuggets. Que s’est-il passé du côté des hommes de Doc Rivers ?

12:54 = Les Nuggets ont réussi l’exploit de revenir d’un déficit de 3-1 pour la deuxième fois consécutive dans ces playoffs derrière les performances magistrales de Nikola Jokic et Jamal Murray.

21:44 = Les Lakers de LeBron James retrouveront les Nuggets en finale de conférence Ouest. L’équipe de Denver est-elle en mesure de faire douter ceux qui sont désormais considérés comme les grands favoris pour le titre ? Quelles seront les points essentiels à observer pour chaque équipe ?

38:43 = Retour sur un premier match particulièrement intense entre le Heat de Miami et les Boston Celtics en finale de conférence Est.