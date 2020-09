NBA CORNER : Les Nuggets ont-ils trouvé la solution face aux Lakers ?

Le podcast NBA Corner revient sur la victoire du Heat de Miami face aux Celtics de Boston lors du match 4 de la finale de conférence Est dans le sillage de leur rookie, Tyler Herro, autour de 37 points. Et propose une analyse de la série entre les Nuggets et les Lakers à l’Ouest.

Vincent Gobé – qui gère le compte Twitter NBA Nation France – et Josh reviennent sur la performance incroyable de Tyler Herro dans un match sous tension conclu sur un écart de trois points (112-109). Malgré le talent de son effectif, et le coaching de Brad Stevens, les Celtics se retrouvent désormais contraint d’enchaîner trois victoires consécutives pour éviter l’élimination, et atteindre les NBA Finals. Est-il déjà trop pour les joueurs de Boston ?

La conversation se tourne ensuite sur la série entre les Lakers et les Nuggets. Après une victoire convaincante lors du premier match, l’équipe de Los Angeles s’est imposée lors du Game 2 sur un panier au buzzer d’Anthony Davis, et s’est inclinée dans la troisième rencontre. L’équipe de Denver a-t-elle trouvé la faille dans le jeu des Lakers ? Le duo Jamal Murray / Nikola Jokic est-il en mesure de rivaliser avec la formidable paire de Los Angeles composée de LeBron James et Anthony Davis ?

A écouter également sur :

Apple podcasts

Spotify

Deezer

Google podcasts

01:58 = Retour sur le Game 4 entre Miami et Boston. La performance de Tyler Herro, les problèmes de leadership à Boston, les trois joueurs les plus importants du Heat, etc.

30:25 = Analyse de la série entre les Nuggets et les Lakers avant le Game 4. Denver a réussi à s’imposer dans le Game 3 derrière un Jamal Murray en feu, et un bon apport des «roles players» (Jerami Grant, Monte Morris). Est-ce un simple accident de parcours pour Los Angeles ? Les Nuggets ont-ils trouver une faille de le jeu des Californiens ?