NBA CORNER : Preview des NBA Finals entre les Lakers et le Heat avec Thomas Berjoan

Le podcast NBA Corner analyse la confrontation entre les Lakers de Los Angeles et le Heat de Miami en finale NBA en compagnie de Thomas Berjoan, auteur du livre «LeBron James – Le destin du King» (ed. Marabout).

Après un mot sur l’éviction de Doc Rivers du poste d’entraîneur des Clippers de Los Angeles, Thomas Berjoan et Josh font le point sur les forces et les faiblesses des deux clubs qui se disputeront le titre NBA 2020. Avec d’un côté les Lakers de LeBron James, qui participe à sa 10e finale NBA, grands favoris. L’association de l’ailier avec Anthony Davis, et les solides performances des joueurs qui les entourent, depuis le début des playoffs semblent faire pencher la balance en faveur des Californiens.

Mais en face, le Heat de Miami possède de sérieux arguments susceptibles de contrarier les plans de Los Angeles. Le leadership de Jimmy Butler, l’expérience de Goran Dragic et d’Andre Iguodala, l’excellent coaching d’Erik Spoelstra, et la fougue des jeunes talents que sont Bam Adebayo, Tyler Herro et Duncan Robinson, autant d’atouts qui font de la franchise floridienne un sérieux adversaire. Porté par sa force collective, le Heat espère, une nouvelle fois, créer la surprise dans ces playoffs. Mais cette fois, en finale NBA.

04:48 = Les Clippers se séparent de Doc Rivers. Une décision logique ?

14:46 = Analyse des NBA Finals entre le Heat et les Lakers.

Quelles sont les forces et les faiblesses des deux clubs ?

Qu’est-ce que cela signifie pour LeBron James, en cas de victoire ou de défaite ?