Vidéo : l'incroyable pétage de plomb d'un pilote de kart

Des images incroyables. Lors des finales du championnat mondial de kart, dimanche, le pilote italien Luca Corberi s'en est violemment pris, par deux fois, à un de ses concurrents.

Après avoir été contraint à l'abandon, il a tout d'abord tenté de remettre son kart sur la piste, sans succès. Il a alors arraché son pare-choc et s'est posté sur le bord de la piste du circuit de Lonato pour attendre celui qu'il estimait responsable de sa sortie de piste.

Froidement, il a alors lancé la pièce sur la piste, au milieu des autres karts. Par chance, personne n'a été touché par les débris.

I always teach the kids I manage that respect should always be in mind when racing. I’ve been swearing a lot in my car, with my helmet on, but you always should keep your calmness. This is an example of how not to be a driver. Truly unacceptable, should be banned very long. pic.twitter.com/fFQgYtXJSy

