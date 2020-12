NBA CORNER : Analyse du transfert entre John Wall et Russell Westbrook, Nicolas Batum aux Clippers

Le podcast NBA Corner analyse le transfert qui voit John Wall, le meneur des Wizards de Washington, prendre la direction des Rockets de Houston en échange de Russell Westbrook. Et sur ce que cela signifie pour l’avenir des deux clubs.

Josh et Charles reviennent également sur la signature de Nicolas Batum aux Clippers de Los Angeles (25:23), de la retraite annoncée de Joakim Noah, et des problèmes que l’équipe va devoir impérativement régler au cours de la saison prochaine. La conversation se tourne ensuite vers les Brooklyn Nets (42:36), qui vont enfin voir Kevin Durant et Kyrie Irving évoluer sous le même maillot. Avec toutes les questions cela posent pour une équipe dont le vestiaire pourrait être fragilisée par les rumeurs autour d’une potentielle arrivée de James Harden.

Le podcast se termine avec un passage en revue de plusieurs équipes très attendues la saison prochaine, à commencer par les Warriors de Golden State (49:50) avec le retour sur les parquets de Stephen Curry (et l’absence de Klay Thompson), les Mavericks de Dallas dont l’effectif a été réorienté vers plus de défense autour du génie offensif de Luka Doncic (57:09), et les Pelicans de la Nouvelle-Orléans (01:02:01) où l’était de santé de Zion Williamson continue de planer au-dessus d’un effectif prometteur. Mais non sans quelques lacunes.

