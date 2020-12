NBA CORNER : Les équipes incontournables des conférences Ouest et Est

Le podcast NBA Corner présente les équipes à suivre au sein de chaque conférence à travers deux épisodes. Que faut-il attendre des Suns de Phoenix après le transfert de Chris Paul ? Les Nets peuvent-ils dominer la conférence Est ? Les Clippers ont-ils réglé leurs problèmes ? Les Sixers vont-ils se séparer de Ben Simmons ?

Josh et Charles passent en revue les forces et faiblesses des franchises les plus fascinantes de ce début de saison NBA (selon eux) après le récent sacre des Los Angeles Lakers avec, au programme, dans la conférence Ouest : les Suns, les Nuggets, les Clippers, le Jazz, les Warriors, les Grizzlies, le Thunder et les Pelicans.

Et à l’Est : le Heat, les Nets, les Sixers, les Celtics, les Wizards, les Pacers, les Bucks et les Hawks.