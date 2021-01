Ibrahimovic-Lukaku : pourquoi le Suédois a-t-il clashé le Belge sur son «vaudou» ?

Lors du bouillant derby Inter-Milan (2-1) en Coupe d’Italie, Zlatan Ibrahimovic a eu une très vive altercation avec Romelu Lukaku et a évoqué ses rites vaudous.

Les images du clash entre les deux imposants attaquants, ex-coéquipiers à Manchester United, pendant la victoire des Intéristes sortis vainqueurs contre les Rossoneri, ont fait le tour du monde. Mais également leurs propos.

Les deux hommes se sont chauffés juste avant la pause. Zlatan Ibrahimovic, qui sera exclu en seconde période pour un second carton jaune, aurait lancé à Romelu Lukaku : «retourne à tes conneries vaudoues, petit âne». Ce qui aurait passablement énervé le Belge. Mais pourquoi avoir sorti cette insulte ?

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.



We are all the same race - we are all equal !!



We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) January 27, 2021