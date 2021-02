NBA CORNER : Les Mavericks entre patience et panique, Clippers, Celtics, Knicks et Rockets

Le podcast NBA Corner reçoit Thomas Feler, du podcast Dunkhebdo, pour parler de l’inquiétude qui règne autour des Mavericks de Luka Doncic (06:20), actuellement avant-derniers de la conférence Ouest.

Josh et Thomas évoquent ensuite l’impact de Tom Thibodeau sur les Knicks de New York (25:39) et ce que cela signifie pour l’avenir de la franchise. La discussion se poursuit à propos des Clippers de Los Angeles (41:31) qui parviennent à réaliser une saison exceptionnelle sous l’impulsion de Paul George et Kawhi Leonard, puis sur le duo formé par Jaylen Brown et Jayson Tatum aux Celtics de Boston (54:13) et la place de l’équipe au sein de la conférence Est.

Le podcast se termine avec un clin d’œil aux Rockets de Houston (01:10:19) qui possèdent la meilleure défense de la NBA depuis le transfert de James Harden.

A écouter également sur :

Apple podcasts

Spotify

Deezer

Google podcasts

Retrouvez Thomas Feler sur Twitter et le podcast Dunkhebdo

A voir aussi