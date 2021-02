NBA Corner : Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James... l’importance de la préparation mentale chez les joueurs

Le podcast NBA Corner reçoit le préparateur mental professionnel François Lemaire pour parler de cette discipline décisive dans le parcours de nombreuses stars de la ligue telles que Michael Jordan, LeBron James et Kobe Bryant.

Que ce soit aux Bulls de Chicago, ou aux Lakers de Los Angeles, Phil Jackson a été un des premiers coachs à incorporer des pratiques à l’époque peu communes à l’entraînement, comme la méditation, pour aider ses joueurs à faire face aux exigences du sport de haut niveau, et à la pression des grands rendez-vous. Il a notamment pu compter sur la présence de George Mumford (qui apparaît dans le documentaire The Last Dance) dont l’influence sur Michael Jordan et Kobe Bryant a été capitale selon les propres aveux des deux stars.

Arrivé en NBA avec la pression de devenir l’«Élu», LeBron James a eu une carrière semée d’embûches, avec des performances irréelles, mais aussi des désillusions majeures comme la défaite lors des NBA Finals en 2011 où il semblait atteint mentalement au point de ne pas jouer à son niveau habituel. A 36 ans, avec désormais 4 titres de champion NBA à son palmarès, LeBron James ne cesse de louer l'importance de la préparation mentale dans l'évolution de sa carrière.

Pour terminer, Josh et François Lemaire évoque le cas de quelques joueurs français, notamment Tony Parker et Rudy Gobert, avant d’exposer les 14 clefs majeures de la préparation mentale dans le sport de haut niveau.

A écouter également sur :

Apple podcasts

Spotify

Deezer

Google podcasts

Le travail de François Lemaire est accessible via son site internet.

A voir aussi