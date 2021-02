Vidéo : Romain Grosjean de retour au volant d’une monoplace

Après son terrible accident au Grand Prix de Bahreïn et la fin de sa carrière en Formule 1, Romain Grosjean a fait son retour mardi au volant d’une monoplace.

L’ancien pilote Haas, qui va désormais concourir aux États-Unis en Indycar, a testé sa nouvelle voiture avec l’équipe Dale Coyne Racing au Barber Motorsports Park.

«Je me suis senti comme à la maison, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse virtuelle. Je n'avais pas d'appréhension, je voulais juste conduire. Les premiers tours, mes muscles n'étaient pas très bien échauffés, mais ça allait mieux vers la fin, ce qui est bon signe. »

Ses essais ont surtout été marqués par un tête-à-queue dès le premier virage, avec une sortie de piste. Il a expliqué qu'un talon-pointe (accélérer tout en freinant lors du rétrogradage) avait déstabilisé la voiture, «alors qu'en Formule 1, ça la stabiliserait.»

«C'était une expérience instructive, après je ne l'ai plus refait et c'était mieux, a-t-il simplement commenté, ses premiers essais lui permettant justement de s'acclimater à sa monoplace mais aussi à la conduite en Indycar en général. Il a ainsi souligné la meilleure adhérence mécanique et la plus faible puissance par rapport à la Formule 1, même si le confort de conduite était très bon, selon lui.

Pas d'Indianapolis

Romain Grosjean (34 ans), qui devra patienter jusqu’au 18 avril pour sa première course, avait été victime d’un terrible accident à Bahreïn, en réussissant à s'extraire de sa F1 en flammes 28 secondes après qu'elle s'est encastrée à 220 km/h dans une barrière de sécurité et a été coupée en deux.

L’ancien pilote Haas et Lotus notamment ne sera pas le seul «Frenchy» aux Etats-Unis, il retrouvera Sébastien Bourdais, quatre fois champion de ChampCar, la série qui a précédé l'IndyCar (de 2004 à 2007), et Simon Pagenaud, sacré en IndyCar en 2016 et vainqueur en 2019 des 500 Miles d'Indianapolis. A noter que Grosjean ne disputera pas les 500 miles d’Indianapolis, qu’il juge trop dangereux.

