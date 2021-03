Formule 1 : les essais de pré-saison ont débuté aujourd'hui

Les essais hivernaux de Formule 1 ont débuté ce vendredi matin à Bahrein sur le circuit de Sakhir. Les dix équipes en compétition ont pris la piste pour trois jours de tests sur ce circuit qui accueillera le premier Grand Prix du championnat 2021 le dimanche 28 mars.

Le Néerlandais Max Verstappen voulait marquer le coup d'emblée. Il termine la première des trois journées de tests avec le meilleur temps. Le pilote Red Bull a même signé le meilleur chrono dans tous les secteurs et établi le plus grand nombre de tours. Seul un petit tête à queue sans conséquence est venu griser une journée parfaite pour celui qui, à 23 ans, est considéré comme le meilleur pilote de sa génération. Derrière lui, on retrouve Lando Norris pour McLaren, et le Français Esteban Ocon pour Alpine, héritière de l'écurie Renault.

Un retour très attendu

Tous les pilotes n'ont pas pris part à la première journée d'essais. En effet, chaque écurie a pu décider de faire rouler un ou deux de ses pilotes, et parfois même un pilote de réserve. Mais chacun des 20 protagonistes de la saison 2021 de Formule 1 aura bien conduit sa monoplace au moins une fois d'ici dimanche.

Ces tests hivernaux étaient surtout l'occasion de voir de nouvelles têtes autour du circuit. Yuki Tsunoda, Nikita Mazepin ou encore Mick Schumacher, le fils du septuple champions du monde, ont ainsi fait leurs débuts dans la catégorie reine. Fernando Alonso, de retour en F1 cette année chez Alpine, n'a pas pris part à la journée. Il pilotera ce samedi, au plus grand bonheur des fans de monoplace.