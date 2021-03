NBA CORNER : Les équipes à suivre de la deuxième moitié de saison

Le podcast NBA Corner se penche sur les équipes à suivre à l’entame de la deuxième partie de la saison, en commençant par le recrutement de Blake Griffin aux Nets de Brooklyn (01:10), et de ce qu’il peut apporter à cette équipe qui figure plus que jamais parmi les favoris pour le titre.

Josh et Charles partagent leurs sentiments sur les Celtics de Boston (15:28), qui pointent actuellement à la 4e place de la conférence Est, sans pour autant réussir à convaincre sur leur chance réelle de faire du bruit en playoffs.

La conversation se déplace ensuite sur le cas des Pacers d’Indiana (28:56) où Caris LeVert doit faire ses débuts très prochainement après son opération d’une tumeur, mais aussi les Warriors de Golden State (36:40), où Stephen Curry paraît décidément trop esseulé, et enfin les Nuggets de Denver (46:02) portés par le génie de Nikola Jokic. Avant de conclure sur un débat improvisé à propos de la course au titre de MVP entre le pivot serbe, Joel Embiid et LeBron James.

A écouter également sur :

Apple podcasts

Spotify

Deezer

Google podcasts