NBA CORNER : Avec Julien Müller pour parler de Russell Westbrook, des Nets, des Suns et de Zion Williamson

Le podcast NBA Corner reçoit Julien Müller pour parler des récentes déclarations de Russell Westbrook (00:40) à propos de sa carrière et de ceux qui ne cessent de le critiquer, avant d’évoquer l’arrivée de LaMarcus Aldridge aux Nets de Brooklyn (27:25).

La conversation se termine avec la montée en puissance de Zion Williamson aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans (47:17) qui, à 20 ans et malgré moins de 80 matches joués en carrière, continue de s’affirmer toujours plus dans son jeu, et le statut des Suns de Phoenix (59:45) au sein de la conférence Ouest où ils pointent actuellement en 2e position.

Pour suivre Julien Müller, c'est sur Twitter.