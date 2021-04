NBA CORNER : La retraite d'Aldridge, la blessure de Jamal Murray, les Hawks, De'Aaron Fox

Le podcast NBA Corner reçoit Franck Yaylarian pour parler du départ à la retraite de LaMarcus Aldridge, avec un regard sur sa carrière à Portland, San Antonio, et l’impact sur les Nets pour le reste de la saison.

La discussion se porte ensuite sur les critiques qui montent à propos du tournoi Play-In, sur la blessure de Jamal Murray et le coup dur que cela représente pour les Nuggets de Denver dans la course au titre, sur le travail admirable de Nate McMillan sur le banc des Hawks d’Atlanta, et la progression de De’Aaron Fox, le génial meneur des Kings de Sacramento malgré les résultats décevants de son équipe.

Pour suivre Franck Yaylarian, c’est sur Twitter, et via le podcast NBA Storytelling.