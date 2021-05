NBA CORNER : Michael Porter Jr., les Lakers, et les coaches menacés

Le podcast NBA Corner reçoit Antoine Tartrou, du podcast «L'écho des parquets», pour parler de la montée en puissance de Michael Porter Jr. aux Nuggets de Denver depuis la blessure de Jamal Murray, mais aussi de l’influence de Nikola Jokic sur son jeu.

Josh et Antoine discutent ensuite de l’état de forme des Lakers de Los Angeles à l’approche des playoffs, et de la probabilité de voir LeBron James et ses coéquipiers participer au tournoi «play-in» pour arracher leur qualification. La conversation se termine sur les coaches menacés d’être licenciés à la fin de la saison, avec les cas de Terry Stotts des Blazers de Portland, et Nate Bjorkgren des Pacers d’Indiana.

