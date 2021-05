NBA CORNER : Le record de Westbrook, James Harden, Jaylen Brown, et Kobe Bryant au Hall of Fame

Le podcast NBA Corner reçoit Théophile Haumesser, rédacteur en chef de Reverse Magazine et du site Basket Session, pour parler du record de triple-double en carrière de Russell Westbrook, de la blessure de Jaylen Brown et de ce que cela implique pour les Celtics.

Mais aussi du retour de James Harden dans l’effectif des Nets de Brooklyn et de son impact sur le terrain après 18 matches d’absence. La conversation se termine sur l’introduction au Hall of Fame de Kobe Bryant, dont la cérémonie se déroulera le 15 mai, avec à ses côtés les autres les légendes que sont Tim Duncan et Kevin Garnett.

Pour retrouver le travail de Théophile Haumesser et de ses équipes, c’est sur Reverse Magazine et/ou Basketsession.