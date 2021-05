NBA CORNER : Le preview des Playoffs 2021, part 2

Le podcast NBA Corner est sur le pont pour le début des playoffs, avec l’analyse des affiches des duels au premier tour au sein de chaque conférence. Josh et Charles propose la deuxième partie consacrée à Lakers v. Suns, et Utah v. Grizzlies à l’Ouest.

La conversation se poursuit vers l’Est avec la confrontation entre les Nets de Brooklyn et les Celtics de Boston. Pour terminer sur l’opposition entre les Sixers de Philadelphie de Joel Embiid et les Wizards de Washington de Russell Westbrook et Bradley Beal. La première partie est accessible ICI.

