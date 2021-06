NBA CORNER : Les Suns et les Nuggets au second tour, Bucks v. Nets, Hawks v. Sixers

Le podcast NBA Corner reçoit Etienne Andurand, journaliste chez Canal+ International, pour parler de la qualification des Denver Nuggets et des Suns de Phoenix au second tour des playoffs dans la conférence Ouest après leur victoire respective face aux Blazers de Portland et aux Los Angeles Lakers.

Josh et Etienne se lancent ensuite dans l’analyse des confrontations en demi-finale de la conférence Est entre les Milwaukee Bucks et les Brooklyn Nets, et la série entre les Hawks d’Atlanta face aux Sixers de Philadelphie. Il est également question de Luka Doncic et des Mavericks de Dallas qui ont l’opportunité de se qualifier, ce soir, à domicile face aux Clippers de Los Angeles lors du Game 6.

Etienne Andurand entame le podcast avec son expérience dans la bulle de la Basket Africa League – la BAL – à Kigali, au Rwanda qui s’est terminée par la victoire des Égyptiens du Zamalek SC sur les Tunisiens de l’US Monastir.

