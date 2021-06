NBA CORNER : Les Bucks en mode survie, le Jazz fait le break, Suns v. Nuggets, Sixers v. Hawks

Le podcast NBA Corner reçoit Yann Casseville, auteur du livre «2001, l’odyssée d’Allen Iverson» (ed. Exuvie) disponible à partir du 10 juin en librairie, pour parler de l’incroyable parcours de l’ancienne gloire des Sixers de Philadelphie.

Josh et Yann reviennent ensuite sur la victoire in extremis des Bucks à domicile face aux Nets dans le Game 3 sous l’impulsion de Khris Middleton, et s’interrogent sur la capacité de Milwaukee à revenir à hauteur de Brooklyn. Du côté du Utah, c’est Donovan Mitchell qui a sorti le grand jeu pour permettre au Jazz de prendre l’avantage 2-0 dans leur série face aux Clippers.

La conversation se termine sur l’analyse la série entre les Sixers et les Hawks, avec l’évocation notamment du cas de Ben Simmons qui, s’il impressionne défensivement, reste en difficulté dans le jeu offensif. A l’aube du Game 3 entre les Nuggets et les Suns, Chris Paul et sa bande semblent lancer sur une dynamique irrésistible. Tandis que Denver paraît en manque de solutions. Un sursaut est-il encore possible ?

