«Merci Macron, merci Macron» : la joie des spectateurs autorisés à rester jusqu'à la fin de Nadal-Djokovic malgré le couvre-feu

Alors que la demi-finale opposant Rafael Nadal à Novak Djokovic s'est poursuivie jusque tard dans la nuit, le public a été exceptionnellement autorisé à rester jusqu'à la fin du match malgré le couvre-feu de 23h.

«Madame, Monsieur, en accord avec les autorités nationales, le match ira à son terme en votre présence», a annoncé vers 22h40 le speaker du court Philippe-Chartrier, provoquant le bonheur des spectateurs. «Merci Macron, merci Macron, merci, merci, merci Macron», pouvait-on ainsi entendre dans cette séquence joyeuse.

Le président de la Fédération française de tennis (FFT) Gilles Moretton a indiqué à la presse que la dérogation a été permise directement par l'exécutif, à savoir l'Elysée et Matignon. «Je pense qu'il fallait aller au bout avec des spectateurs, des joueurs qui vont donner le maximum et un spectacle d'une immense qualité», a-t-il ajouté.

Et en effet, la qualité était au rendez-vous hier. La demie entre Nadal, en quête d'un 14e titre sur la terre parisienne, et Djokovic, a tenu toutes ses promesses. Après plus de 4h de match, le Serbe a renversé l'Espagnol en quatre sets, 3-6, 6-3, 7-6 (7/4), 6-2.

La dérogation du couvre-feu a été la bienvenue alors que mercredi soir, le public de Roland-Garros avait exprimé sa vive colère, alors qu'il avait été évacué en plein quart de finale entre Djokovic et Matteo Berrettini. «On a payé 500 balles pour deux tiers du match, c'est inadmissible. Dans ce cas, il fallait commencer à 19h», avait dénoncé un spectateur.