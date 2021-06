NBA CORNER : Réaction des Clippers, la classe de la Draft 2018, les Hawks sur leur lancée

Le podcast NBA Corner revient sur la victoire des Clippers de Los Angeles dans le Game 3 face aux Suns de Phoenix, derrière les performances inspirées de Paul George et Reggie Jackson. Une rencontre marquée également par le retour de Chris Paul du côté de la franchise de l’Arizona.

Josh et Charles profitent des excellentes performances de DeAndre Ayton et Trae Young pour évoquer la qualité de la classe de la Draft 2018 dans laquelle on retrouve également Luka Doncic. Le meneur d’Atlanta a été d’ailleurs étincelant dans le Game 1 de la finale de conférence Est face aux Bucks de Milwaukee.

Malgré un excellent match de Jrue Holiday et de Giannis Antetokounmpo, les Bucks ont laissé filer la victoire en fin de rencontre. Et des ajustements sont attendus de la part du coach, Mike Budenholzer, sur la suite de la série. La conversation se termine sur le recrutement des coaches Ime Udoka aux Celtics, de Rick Carlisle aux Pacers, et de Jason Kidd à Dallas.