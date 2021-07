NBA CORNER : les Bucks s’imposent au Game 5, les Suns en finale, l’avenir des Clippers, Damian Lillard

Le podcast NBA Corner revient sur la victoire des Bucks face aux Hawks dans le Game 5 en finale de conférence Est. Ainsi que sur la qualification des Phoenix Suns en finale NBA sous l'impulsion d'un Chris Paul magistral.

Josh et Charles évoquent ensuite l’avenir des Los Angeles Clippers, plus compliqué qu’il n’y paraît en raison des limitations salariales du club. Et le fait que leur superstar, Kawhi Leonard, blessé au genou sur les dernières rencontres, n’a toujours pas donné d’indications claires à propos de son envie de signer un nouveau contrat avec la franchise.

Mais aussi des rumeurs de transferts autour de Damian Lillard, qui, selon certains échos, pourrait demander aux Blazers de l'envoyer dans une équipe où il pourra, enfin, jouer le titre. La conversation se termine sur les récents propos de Scottie Pippen envers Phil Jackson et Michael Jordan dans les médias.