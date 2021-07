NBA CORNER : Preview des NBA Finals entre les Suns et les Bucks

Le podcast NBA Corner analyse le duel entre les Suns de Phoenix et les Bucks de Milwaukee avant le début des finales NBA. Pour la franchise de l’Arizona, si elle parvenait à s’imposer, elle remporterait le premier titre de son histoire.

Le club compte sur le talent de son meneur de jeu, Chris Paul, pour conduire les jeunes talents de l’effectif vers la terre promise. En face, les Bucks - dont le seul titre de leur histoire remonte à 1971 - débutent ces finales sans leur meilleur joueur, Giannis Antetokounmpo, dont la blessure au genou lors du tour précédent, face aux Hawks, pourrait le maintenir sur la touche pour le début de la série.

Sans leur double MVP et meilleur défenseur 2020, la tâche s’annonce compliquée pour Milwaukee. Mais Khris Middleton, Jrue Holiday et le reste de l’équipe ont déjà prouvé qu’ils étaient capables de répondre présents sur le terrain sans leur leader. Le coaching de Mike Budenhlozer, et la qualité de ses ajustements, tant en défense qu’en attaque, seront déterminants si les Bucks veulent espérer l’emporter.