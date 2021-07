NBA CORNER : Les Bucks sont CHAMPIONS, Giannis MVP des finales

Le podcast NBA Corner revient sur le sacre des Bucks en finale NBA face aux Suns de Phoenix. À 26 ans, Giannis Antetokounmpo décroche son premier titre et repart avec le trophée de MVP des NBA Finals.

Josh et Charles reviennent sur l’extraordinaire montée en puissance de l’ailier des Bucks sur cette campagne de playoffs, et la résilience de Milwaukee tout au long d’un parcours marqué par l’adversité et les doutes. Mais les hommes de Mike Budenholzer, le coach, n’ont jamais baissé les bras. Et voilà qu’ils viennent de soulever le Larry O’Brien Trophy pour la deuxième fois dans l’histoire de la franchise, 50 ans après le premier sacre du club.

La discussion se penche également sur le magnifique parcours des Suns de Phoenix, équipe surprise de ces playoffs. Et de l’avenir de la franchise, notamment avec la décision de Chris Paul de devenir agent libre afin de signer un nouveau contrat. Josh et Charles terminent le dernier numéro de cette saison 3 du podcast avec un mot sur les Jeux Olympiques qui débutent le 25 juillet.