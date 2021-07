JO de Tokyo : Biles, Durant, Djokovic… voici les stars des Jeux olympiques

Parmi les 11.000 athlètes présents aux JO de Tokyo, de grands noms tenteront de briller et de décrocher l’or olympique. Tour d’horizon des stars des Jeux.

Athlétisme

Allyson Felix

A 35 ans, la sprinteuse américaine Allyson Felix va s’aligner sur ses cinquièmes et derniers Jeux olympiques consécutifs. La spécialiste du 400 mètres, considérée comme l'une des plus grandes sprinteuses de tous les temps, possède l'un des plus gros palmarès de l'histoire olympique, avec six médailles d'or - dont cinq en relais - et trois médailles d'argent. Elle espère s’offrir une dernière médaille avant une retraite bien méritée.

Armand Duplantis

A l’inverse d’Allyson Felix, lui incarne l’avenir. Recordman du monde de saut à la perche (6,18 mètres), Armand Duplantis, qui s'aligne sous les couleurs suédoises, sera le grand favori de la compétition devant Renaud Lavillenie et l'Américain Sam Kendricks.

Basket

Kevin Durant

C’est toujours l’événement des Jeux. Quelles stars NBA formeront l’équipe américaine de basket ? Cette année, après une Coupe du monde catastrophique en 2019 (élimination en quarts de finale), les Etats-Unis arrivent avec une armada. Autour de la star Kevin Durant (Brooklyn Nets), il y aura Damian Lillard (Portland) et Draymond Green (Golden State Warriors) entre autres. Déjà champion olympique en 2012 et 2016, il aimerait bien offrir un nouveau titre à la «Team USA». Mais les Américains ne seront pas les seules stars. Il y aura également Rudy Gobert (France) ou Luka Doncic (Slovénie).

Cyclisme

Tadej Pogacar

Le vainqueur du Tour de France s’alignera aux Jeux olympiques avec l’équipe nationale slovène. A 22 ans, Tadej Pogacar espère être sur pied pour tenter un incroyable doublé en une semaine. L’arrivée du Tour a eu lieu dimanche et la course sur route olympique est prévue samedi 24 juillet.

Golf

Jon Rahm

Avec Rory McIlroy, l'espagnol Jon Rahm sera la star du golf aux Jeux. Le numéro un mondial, vainqueur de l’US Open, sera d’ailleurs le grand favori pour succéder au Britannique Justin Rose, médaillé d'or à Rio en 2016.

Football

Megan Rapinoe

L’Américaine va disputer ses troisièmes Jeux olympiques à 36 ans. Double championne du monde (2015, 2019) et championne olympique en 2012, l'une des meilleures buteuses de la sélection américaine espère briller dans ces JO.

Gymnastique artistique

Simone Biles

A 24 ans, l’Américaine est déjà l’une des plus grandes gymnastes de tous les temps. En 2016, Simone Biles avait remporté quatre médailles d'or à Rio. La gymnaste la plus médaillée de l'histoire en championnat du monde - hommes et femmes confondus -, avec 25 récompenses, dont 19 en or, va tenter de réaliser une razzia à Tokyo (6 médailles possibles) et battre le record des 9 sacres olympiques en gymnastique, détenu par la Soviétique Larissa Latynina.

Natation

Caeleb Dressel

A 24 ans, l’Américain dispute ses deuxièmes Jeux olympiques. Considéré comme le successeur de Michael Phelps, celui qui a remporté, en 2016, l'or en relais sur le 4x100 mètres nage libre et le 4x100 mètres quatre nages, peut réaliser une belle moisson à Tokyo. Il sera d’ailleurs le concurrent de Florent Manaudou sur 50 mètres nage libre.

Katy Ledecky

Quintuple championne olympique, l’Américaine de 24 ans va s'aligner en individuel sur 200, 400, 800 et 1.500 mètres nage libre dans l'objectif de ramener le plus de médailles possibles.

Tennis

Novak Djokovic

Il vise le «Golden Slam». Après avoir remporté l’Open d’Australie, Roland-Garros et Wimbledon, Novak Djokovic, qui n’a jamais été champion olympique, rêve de les gagner et d’ajouter ensuite l’US Open pour réaliser un exploit inédit dans le tennis masculin. Avec les absences de nombreux favoris (Federer, Nadal entre autres), il a une voie toute tracée à Tokyo.

Naomi Osaka

A domicile, Naomi Osaka rêve d’or olympique. La Japonaise, qui a déjà remporté tous les tournois du Grand Chelem, va disputer ses premiers Jeux olympiques.