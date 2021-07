JO de Tokyo : Johanne Defay surfe sur les jugements

Johanne Defay, nouvelle star du surf tricolore et mondial, rêve d’or olympique. Et pourtant rien n’a été facile pour elle.

Numéro 2 du tour professionnel du surf féminin, la Réunionnaise de 27 ans sera, avec Pauline Ado, Michel Bourez et Jérémy Florès, l’une des représentantes françaises dans une discipline qui fait son entrée cette année aux Jeux olympiques.

Et évidemment, l’idéal serait de repartir avec une médaille du Japon, pour celle qui a commencé le surf à 8 ans.

Trois fois championne d'Europe junior, 4 victoires sur le tour élite et plus d'une dizaine chez les professionnels, Johanne Defay aura toute ses chances à Tokyo, elle qui aurait en effet pu passer à côté d’une si belle carrière à cause d’un sponsor.

«J’ai été sponsorisée par une marque Roxy de 12 à 18 ans, explique-t-elle. Le contrat se terminait mais ils ne l’ont pas renouvelé. Parce qu’ils disaient ‘tu ne ressembles pas à ça sur les photos’.»

Un jugement sur son physique qui ne l’a toutefois pas empêché de croire en elle. «Nous avons tous des morphologies différentes, appuie Johanne Defay. Quand on est jeune, parfois ce qu’on pense être idéal, on se rend compte petit-à-petit que ce n’est peut-être pas idéal pour nous. C’est différent pour vous. J’aime les larges épaules maintenant et mes grosses fesses. C’est ce qui me fait surfer de cette façon.»