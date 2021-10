NBA CORNER : Zoom sur les Pistons, Sekou Doumbouya aux Nets, le Media Day

Le podcast NBA Corner reçoit Winston, animateur du podcast Les Chroniques de Motor City, pour parler du premier pick de la Draft 2021, Cade Cunningham, et de ce que sa présence peut changer pour les Pistons de Detroit.

Mais aussi son impact sur le reste de l’effectif, à commencer par le meneur français Killian Hayes qui, après une saison de rookie en demi-teinte, semble prêt à démontrer l’étendue de son talent sur le terrain. Winston et Josh parlent également de Saddiq Bey, Isaiah Stewart, ou encore Jerami Grant, et leur rôle dans la saison à venir.

La discussion se porte ensuite sur le cas de Sekou Doumbouya, transféré des Pistons aux Nets pendant l’intersaison, et sur sa capacité à se faire une place dans un club qui joue le titre NBA. Le podcast se termine sur le Media Day dominé par Kyrie Irving et son refus – avec d’autres joueurs – de se faire vacciner pour le moment. Mais aussi Ben Simmons, qui a affirmé ne plus vouloir jouer avec Joel Embiid, et vouloir devenir l’option numéro 1 dans une autre franchise.