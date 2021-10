NBA Corner : le pied de Zion Williamson, les Warriors, les Lakers

Le podcast NBA CORNER se penche sur les Pelicans de la Nouvelle-Orléans, où la participation de Zion Williamson au lancement de la saison reste incertaine après une opération réalisée pendant l’intersaison à la suite d’une fracture au pied.

Régulièrement blessé depuis le début de sa carrière, l’ailier des Pelicans a toutefois annoncé son objectif de mener son équipe en playoffs cette saison. Ce qui pourrait se révéler plus difficile qu’il n’y paraît après les départs d’Eric Bledsoe, et surtout de Lonzo Ball. L’équipe compte sur l’arrivée sur le banc de Willie Green, qui sera assisté de Mike D’Antoni, pour trouver les solutions.

Josh et Charles discutent ensuite des questions autour de l’effectif des Lakers de Los Angeles, et de leur statut – ou pas – de favori au sein de la conférence Ouest. Mais aussi des Warriors qui devraient voir revenir Klay Thompson sur les parquets dans le courant de la saison, et qui espèrent retourner en playoffs cette saison. La conversation se termine sur les dernières informations concernant Kyrie Irving, dont la non-vaccination l’empêche pour le moment de débuter la saison avec les Nets de Brooklyn.