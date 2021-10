NBA CORNER : Rémi Reverchon sur la reprise de la saison sur beIn Sports et son livre Road Trip NBA

Le podcast NBA Corner reçoit le journaliste de beIN Sports, Rémi Reverchon, pour parler de la reprise de la saison NBA, son association à venir avec Ian Mahinmi, champion en 2011 avec les Mavericks de Dallas, et désormais consultant sur la chaîne.

Rémi Reverchon présente également son livre Road Trip NBA, attendu en librairie le 21 octobre prochain. Il raconte la conception de cet ouvrage qui mélange l’amour du basketball, la culture américaine, et le goût du voyage. Et pour lequel il a fait appel à plusieurs intervenants de divers horizons (Paul Gasol, Sam Smith, Matt Bonner, etc.) pour parler de chacune des 28 villes – pour 30 franchises NBA – et d’en dévoiler la richesse au-delà des parquets.

La conversation se termine sur la présentation de l’équipe, du joueur et du rookie les plus attendus par Rémi Reverchon à l’entame de la saison. Grand fan des Lakers, il a également un mot sur les doutes qui entourent la franchise californienne. Mais veut croire que le talent des joueurs réunis sous le maillot «purple and gold» permettra à l’équipe de s’imposer comme un des sérieux candidats au titre.